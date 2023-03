Tres municipios de Córdoba siguen sin agua pese a tener un millonario acueducto

Sigue la crisis por falta de agua potable en zonas donde se esperaba funcionara el acueducto costanero, un millonario proyecto que inició en la cuestionada administración del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, y que aún no beneficia a las comunidades de Canalete, Puerto Escondido y Los Córdobas, donde se declaró la calamidad pública por la intensa sequía.

“Ese acueducto ya pasó los $100.000 millones y todavía nosotros no tenemos agua, es preocupante la situación. Seguimos recibiendo agua por carrotanques, el agua llega a los hogares cada 20 o 27 días, de manera deficiente, esto es caótico, fatal, la sed es total”, dijo Aroldo Álvarez, líder comunal del municipio de Puerto Escondido.

Por otra parte, Manuel Vicente López Herazo, líder cívico de esta misma jurisdicción precisó que “este acueducto es un foco de corrupción; los alcaldes no dicen nada y los concejales ni qué decir. Si esto se hubiera invertido bien, con los más de $50.000 millones que se le han adicionado, casi todos los corregimientos de estos municipios tuvieran agua”.

“El agua llega en carrotanques, de manera que hay que tener suficientes tanques en las casas para almacenarla y con esto lo que puede pasar es la proliferación de mosquitos como el dengue. El agua debe ser permanente, que se abra la pluma y de una vez la podamos tener…este ha sido el robo más grande que se le ha hecho a las comunidades de Canalete, Puerto Escondido y Los Córdobas”, agrega el líder cívico.

Cabe recordar que, la justificación de Aguas de Córdoba, en cabeza de Gloria Cabrales, frente a esta situación es que las comunidades de la zona rural de Montería que conducen a las jurisdicciones de Canalete, Puerto Escondido y Los Córdobas estarían conectadas de manera fraudulenta a la tubería del acueducto costanero.

“Entonces, en el camino se están consumiendo de manera fraudulenta el 30% del agua que se destina para la zona costanera, son poblaciones como Santa Lucía, Los Cedros, Aguas Vivas y todas las fincas que están en la vía se han conectado al acueducto y están cogiendo el agua destinada para Puerto Escondido y Los Córdobas, donde no llega con la presión suficiente”, dijo la gerente de Aguas de Córdoba, Gloria Cabrales a La W el pasado 22 de febrero de 2023.

“El acueducto no fue diseñado para suministrarle a esas poblaciones. En muchas ocasiones se le ha informado a la Alcaldía de Montería que tienen que hacer un proyecto específico para esas comunidades porque no pueden depender del acueducto costanero”, agregó la funcionaria en ese momento.

Como solución a la situación expuesta, la misma gerente de Aguas de Córdoba informó que para superar los inconvenientes se requieren nuevas inversiones, cerca de $27.000 millones.

“Se pretende instalar una tubería con un mayor diámetro para que resuelva el problema y se pueda enviar más agua”, precisó recientemente Gloria Cabrales.

Sin embargo, las comunidades han advertido que esta nueva adición no tendría una adecuada planificación debido a que no se contarían con los permisos que se requieren para el cambio de la tubería.

“Se adicionaron casi $27.000 millones para la reposición de 27 kilómetros de tubería y resulta que es prohibido pagar tubería si no están instaladas. Entonces, pagaron aproximadamente $7.000 millones y no han instalado la tubería, está afuera y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que es la que administra las carreteras acá, no permite que se siga haciendo la excavación porque no tienen permiso los contratistas”, sostuvo el líder Aroldo Álvarez.

Así las cosas, el millonario proyecto queda una vez más en veremos, mientras las comunidades siguen padeciendo por la intensa sequía.