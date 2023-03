Signos de alarma para la detección del autismo, según la doctora Lyda Pérez

Lyda Pérez, doctora con certificación de pediatría infantil para niños con necesidades especiales, conversó en Salud y Algo Más sobre el autismo. Según la experta, “este trastorno es una condición muy amplia que puede aparecer o ser diagnosticada en los primeros dos años de vida. En la detección temprana depende que se puedan hacer muchas cosas para que los niños mejoren”.

Agregando que hay que tener en cuenta la alteración en el comportamiento o interacción en la comunicación social. “Como signos de alarmas en los primeros años de vida son que los niños no atiendan al llamado, que pierdan el contacto visual, que tengan dificultades para jugar, hay chiquitos que no tienen atención conjunta entonces no señalan”.

De igual manera, la experta aseguró que esta condición es como la multicausalidad, “antes hablábamos de una alteración genética (…) pero ahora no estamos viendo tanto eso, sino el compendio de cosas de inclamación. Un 80% de la causalidad empieza en la barriga de las mamás”.

Por otra parte, la doctora Lyda Pérez aseguró que no hay un estudio que confirme que los niños con autismo tengan un bajo pronóstico de vida.

