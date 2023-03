El abecé de la rinitis y el asma explicado por médico

Muchas personas alrededor del mundo consideran que sufren de estas condiciones denominadas rinitis y asma. Algunas acusan que se debe a alegrías con algunas sustancias o incluso al clima según han mencionado expertos. Sin embargo, el trasfondo de estos conceptos es mayor.

Por este motivo, el médico especialista en alergias, Andrés Puerto, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar sobre el abecé de estas condiciones de salud y que hay detrás de cada una de ellas.

Rinitis

El experto comenzó su intervención haciendo referencia a la rinitis, condición que aqueja a muchas personas, y explicó que hay dos tipos, la rinitis alérgica y la no alérgica, dentro de las cuales se pueden encontrar una situación crónica.

“Cuando es una rinitis crónica se tiene piquiña estornudos nariz tapada y moquera, crónico es cuando se lleva con esto por más de tres meses, de lo contrario no. Cuando ya tenemos la crónica se debe determinar si es alérgica o no, hablamos de que es alérgica porque tiene síntomas sospechosos con alguna sustancia, entonces se le hacen pruebas y se identifica si tiene relación”, explicó.

Además, mencionó que esta es una condición que puede ser hereditaria. Pues según cuenta, “la rinitis tiene un componente familiar y de herencia, si yo lo tengo mis hijos lo pueden heredar”.

Así mismo mencionó que la rinitis es una condición que no tiene cura como tal. “La probabilidad de que mejore es poca porque la alergia no se cura, pero con un manejo adecuado se puede mejorar en un futuro”, dijo.

Y es que la rinitis no es de un solo tipo, pues también explicó que hay otras categorías “cuando hablamos de rinitis no alérgicas hay un tipo de rinitis llamada gustativa, es una que da cuando se come o se tiene frío o calor, son pacientes que mencionan que les sale muchos mocos”.

Por otro lado, explicó que los remedios naturales pueden resultar con poca probabilidad para tratar la rinitis.

“Con los remedios naturales para la rinitis es poco probable que el paciente pueda controlar la condición porque hay síntomas crónicos, el polen en algunos casos es excesivo. Lo que ha demostrado la evidencia es que se deben usar medicamentos para desinflamar la nariz”, contó.

Adicional, que los seres humanos “tenemos una predisposición genética frente a sustancias en el exterior y se debe tener en cuenta que la contaminación exacerba esos síntomas, en cuanto a sustancias se ha visto mas relacionado con el polvo de la casa o la calle, seguido por el polen y los hongos”, mencionó el doctor sobre el desarrollo de la rinitis en las personas.

Asma

Por otro lado, el doctor hizo referencia a otra enfermedad que, según expertos, afecta a gran parte de la humanidad, el asma.

“Hay una correlación entre rinitis y asma, los estudios han demostrado que los pacientes con rinitis tienen asma y viceversa. Esto sucede porque la nariz y el pulmón no se consideran órganos diferentes, son una vía aérea única”, explicó el médico.

Además, que al igual que la rinitis, el asma también puede ser hereditaria.

“ El asma en su mayoría es heredada pero también el ambiente puede influenciar a que se desarrolle esa condición en una persona que este predispuesta genéticamente ”, dijo.

Por otro lado, quiso hablar sobre un tema relevante con relación al asma: los inhaladores, pues hay muchos mitos con respecto a estos artefactos médicos

“Lo que se ha estudiado es que disminuyen los esteroides en altas dosis y la estatura en los niños por un centímetro, es lo único. Y lo segundo sobre la dependencia con los medicamentos es que no la hay, solo que el niño debe ser medicado para tratar la enfermedad y desarrollarse socialmente de manera adecuada”, mencionó. Pues también contó que el asma no permite que los infantes puedan desarrollar actividades comunes como por ejemplo, deportivas.

Finalmente, mencionó que “el asma es una enfermedad que se debe controlar porque las implicaciones a largo plazo son importantes, un paciente mal controlado puede sufrir de los pulmones en el futuro”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación: