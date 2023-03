En Risaralda un joven denuncia negligencia de la EPS para tratar su hidronefrosis

Daniel Castaño es un joven de 18 años, oriundo del municipio de Santuario, Risaralda, que desde el pasado 17 de junio de 2022 fue diagnosticado con hidronefrosis en grado 5, una enfermedad que genera delicadas hinchazones en los riñones.

Su padre, Eunilver Castaño, relató que desde que su hijo fue diagnosticado con esta enfermedad, han vivido lo que para él y su familia ha sido un “calvario” debido a los procedimientos, citas especializadas y exámenes que su hijo requiere y que no son otorgados de manera oportuna por constantes errores y demoras de la EPS, pues desde el diagnóstico, Daniel tiene una sonda para el drenaje de sus riñones y requiere revisiones de especialista que la EPS Comfenalco Valle no autoriza a tiempo o las autoriza para ser atendidas en el Hospital San Jorge de Pereira, cuando en esta entidad no realizan tales atenciones.

Por estas demoras e inconvenientes, explicó que han tenido que acudir a herramientas legales como tutelas pero a pesar de ello, las autorizaciones siguen siendo bastante lentas.

Expresó que el joven actualmente se encuentra en el hospital San Jorge a la espera de que le autoricen una importante intervención quirúrgica para uno de sus riñones y que, como ha ocurrido con otros procedimientos, la autorización fue realizada para un centro asistencial en el que no realizan dicha intervención y que esta situación aumenta la angustia tanto de sus familiares como de Daniel, pues no ha podido volver a realizar sus actividades cotidianas.

Eunilver manifestó que la situación se ha vuelto desgastante para él y su esposa, pues la atención en salud integral y de calidad no está garantizada para su hijo y la única solución ha sido irse a instancias legales para que la EPS le de trámite a sus necesidades.

Pese a esta situación, Daniel, quien se describe como un amante al café, conserva una actitud positiva frente a su salud, pero indica que como él, son muchas las personas que tienen que sufrir por la negligencia de las entidades prestadoras de servicios de salud en esta zona del país.

Finalmente, su familia ha indicado que, de no tener respuesta en el transcurso de esta semana por parte de la EPS sobre la intervención que el joven requiere, han recibido el apoyo de compañeros de trabajo de Daniel y sus padres para iniciar una campaña de recolección de dinero y hacer la cirugía del joven de manera particular.