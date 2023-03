Principal testigo de homicidio de empresario en Cali denunció amenazas de muerte

Ramiro Males Gómez, principal testigo del homicidio del reconocido empresario Gonzalo Echeverry Campo, denunció ante la Fiscalía General de la Nación que ha recibido amenazas de muerte y pidió que se adelante una investigación.

En la denuncia solicitó que se investigue la presunta comisión del delito de amenazas a testigos.

La víctima señala que las intimidaciones en las que prácticamente le dan plazos específicos para que abandone la ciudad, estarían relacionadas con el proceso que se adelanta ante la Fiscalía 39 Seccional Adscrita a la Unidad de Delitos Contra la vida, en el que es testigo del ente investigador, pues fue el chofer de Echeverry Campo, durante varios años.

“Al parecer, en relación con los hechos descritos, fui amenazado por personas desconocidas, a través de llamada telefónica, quienes me indican “que me vaya de la ciudad, que tengo plazos para irme”, de no ser así, iban a tomar represalias contra mi vida e integridad física”, advierte en el documento.

Dijo que desde el 20 de diciembre de 2021 empezaron las amenazas, esto luego que rindiera entrevista en medio de la investigación por el homicidio del empate caleño.

“El 20 de diciembre de 2021, acudo a la Fiscalía con el fin de firmar la entrevista el proceso, del cual surgieron amenazas que traigo a colación como “la intimidación para alejarme de este proceso, llegando personas desconocidas a mi casa, me dijeron palabras soeces y me impactaron con arma de fuego, un cachazo a la altura de la cabeza” señaló.

También explicó que este tipo de intimidaciones no se quedaron ahí

“El 17 de enero del año 2022, dos personas se me acercaron mientras me transportaba en mi vehículo y realizaron afirmaciones amenazantes en contra de mi integridad y la de mi familia”, explicó.

En el último mes le ordenaron salir de la ciudad.

“Para el año que cursa, más menos a principios del mes de marzo, se reciben nuevamente amenazas en mi contra, con llamada anónima donde se me indica que: “Me dan 3 días para salir y perderme de la ciudad o asumiría las consecuencias”, por lo cual no puedo tener vida, ni libertad de movimiento, por miedo a lo que pueda sucederme”, apartes de la denuncia.

En ese sentido, responsabilizó a la Fiscalía General de la Nación de cualquier atentado que pueda presentarse en su contra o de su familia.

“Por último, por medio de esta denuncia dejo constancia de que cualquier situación que ponga en riesgo o vulnere mi vida o mi integridad física, así como la de mi familia, hago responsable al estado por estos hechos, toda vez que, la Fiscalía General de la Nación tiene pleno conocimiento de mi calidad como testigo dentro del proceso mencionado, así como de las distintas vulneraciones que se me han hecho, ya que por medios de comunicación se conoció de un constreñimiento que realizó un investigador del C.T.I. en mi contra y que desencadenaron una primera amenaza en contra mía”.

Entre tanto, la familia de Gonzalo Antonio Echeverry Campo, empresario de café asesinado en Cali, ha denunciado irregularidades en la investigación que se adelanta en la capital del Valle del Cauca.

El abogado Juan Felipe Criollo denunció a John Jairo García, investigador adscrito a la Unidad de Vida de la ciudad de Cali, por Alteración, ocultamiento y destrucción de pruebas.