Excomandantes de Farc aseguraron que no hubo trabajos forzados al interior de la guerrilla

Farc-EP. (Photo by Robert Nickelsberg/Liaison) / Robert Nickelsberg

Los excomandantes del Bloque Sur de las extintas Farc afirmaron ante la Jurisdicción Especial de Paz, que la ideología de ese desmovilizado grupo armado no era utilizar secuestrados para realizar trabajos forzados, sin embargo, varias víctimas han señalado lo contrario.

Así se dio a conocer luego del secuestro de un hombre retenido en Paujíl, Caquetá, en 1998 por la guerrilla, acusado como paramilitar, retenido ilegalmente y en medio del secuestro obligado a trabajar en la construcción de una carretera. Sobre ese referido, José Benito Cabrera, alias ‘Fabián Ramírez’, explicó parte de lo ocurrido. “El caso del señor NTZ, sentimos que le hayan ocurrido estas atrocidades. Lo que queremos mencionar es que por ese sector no era zona del 14 pero está muy cerca de Anayacíto Doncello, Caquetá”.

En el mismo sentido añadió, ”por esa época tanto mi persona, como Sonia nos encontrábamos en la zona de despeje en San Vicente del Caguán. Decirle que cuando una persona es acusada de paramilitarismo, no se le puede poner a trabajar por considerarlo un enemigo, cómo se le va a entregar a una persona sospechosa de paramilitarismo un machete, o herramientas para trabajar”.

José Benito Cabrera conocido como ‘Fabian Ramirez’ añadió que, “la comunidad a través de las Juntas de Acción Comunal ubicadas en los municipios donde las extintas Farc hacían presencia tenían unas normas de convivencia y le pedían a la guerrilla ejercer control ante hechos como la inseguridad, la drogadicción o el abuso de los hombres en contra de las mujeres”.

Estos relatos van a ser investigados por la Jurisdicción Especial de Paz, debido a una importante fila de denuncias por parte de víctimas de las extintas Farc. A lo que la JEP ya había indagado al secretariado de las Farc al respecto, quienes aseguraron que no había sentencias a trabajos forzados al interior de ese grupo armado. Por lo que la Jurisdicción de Paz advirtió que en caso de ser ciertas las afirmaciones se estarían dando a conocer casos de esclavitud durante el conflicto armado.