No hay negocio con Monómeros si no se aclaran sanciones de EE.UU. a Venezuela: MinHacienda

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se pronunció en La W sobre la posible compra de la empresa colombo-venezolana, Monómeros, tema que se ha vuelto trascendental pues podría cambiar el curso de la agroindustria en el país.

Lo anterior fue sugerido por el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. No obstante, Ecopetrol desmintió que se encuentre en conversaciones sobre posibles transacciones que involucren a la firma de Monómeros.

En ese sentido, el ministro Ocampo aseguró que “no puede haber negocio con Monómeros mientras que no se aclare cómo son las sanciones de Estados Unidos a Venezuela”.

“Porque a Monómeros Estados Unidos la reconoce como propiedad del gobierno alternativo, que hoy en día ya no cuenta con presidente, porque el señor Juan Guaidó no es el presidente legítimo”, explicó el MinHacienda.

Así mismo, señaló que el Gobierno Nacional reconoce al presidente Maduro, “si el Gobierno colombiano llegara a comprar en sociedad seguramente con el sector privado es una posibilidad, pero primero hay que aclarar los efectos jurídicos, porque si compramos una empresa y después hay sanciones de Estados Unidos, pues no tiene ningún sentido”.

No obstante, mencionó que el Gobierno colombiano estaría interesado en comprar esa empresa, “pero debemos ver lo de las sanciones porque sería absolutamente imposible iniciar conversaciones”.

Por otro lado, se refirió a las declaraciones sobre que Ecopetrol no se “politice”.

“El Gobierno no ha politizado, ni politizará la primera empresa de Colombia”, puntualizó el ministro de Hacienda.

