Petro cuestionó el manejo que se le estaba dando a los recursos de la educación

Desde Villavicencio, en medio de la puesta en marcha de la primera sede de la ESAP, el presidente Gustavo Petro aseguró que el compromiso y los proyectos con la educación en este Gobierno son importantes y prioritarios, sin embargo, aseguró que el exministro Alejandro Gaviria no estaba cumpliendo con este propósito.

“Ahora que reuní a los funcionarios habían destinado buena parte de este recurso adicional a otros menesteres que no eran la educación superior, no porque no se necesitaran, yo retomé la conducción de esto con la nueva ministra y la mayor parte debe destinarse a sedes que deben construirse este año”, dijo el presidente.

En ese mismo sentido, el presidente aseguró que hay 3 billones de pesos para invertir en la construcción de sedes universitarias, “nunca ha existido en Colombia ese presupuesto, por eso no lo dejemos evaporar entre la pereza de burocracia y la sinrazón de la politiquería”.