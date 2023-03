Fiscal Barbosa aclaró que no hubo atentado contra el director de la UNP

Dijo que se determinó que fue un intento de hurto y no un ataque contra Augusto Rodríguez. Además, dijo que el presidente Petro se apresuró.

El fiscal general de la Nación Francisco Barbosa dijo que el supuesto atentado contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, no existió y que se trató de un intento de hurto.

Según explicó la investigación que se adelantó permitió concluir que no se relacionó con un ataque armado, sino que se trató de una red delincuencial dedicada al hurto que pretendía seguir cometiendo robos, esto luego de haberse apropiado a la fuerza de un computador en la zona.

También aclaró que los supuestos delincuentes pretendían apropiarse de la camioneta en la que se movilizaba el funcionario.

En medio de esa situación uno de los presuntos delincuentes falleció, por el intercambio de disparos.

También dijo que fue un intento de atraco por factor de oportunidad, en medio de una entrevista que concedió a Noticias Caracol.

“Luego de haber hecho un trabajo muy serio de haber cotejado todos los elementos materiales probatorios que se encontraron en el lugar, llevó a la conclusión de que esto se constituyó en un hurto por un factor de oportunidad, en la medida en que los asaltantes se encontraron con un vehículo de la UNP cuando acababan de cometer otro hurto”, dijo.

Arremetió contra el presidente de la República Gustavo Petro, al asegurar que se apresuró a publicar en sus redes sociales que se había tratado de un atentado sin tener elementos de prueba.

“En el momento en el que se produjeron los hechos el presidente de la República, de forma apresurada y por Twitter, como ha sido usual en su gobierno, inmediatamente señaló que había habido un atentado, lo cual es una tergiversación de la verdad a la luz de la investigación judicial de la Fiscalía General de la Nación, que fue un intento de hurto”.

“Cada loro en su estaca”: Fiscal al presidente Petro

Barbosa le pidió a Petro que se dedique a evitar atentados como el ocurrido contra el Ejército en el que murieron 9 soldados.

“He visto en los últimos días intervenciones incluso de algunos funcionarios del Estado y del mismo presidente de la República en donde ha tocado temas que tienen que ver con la Rama Judicial y con las investigaciones”, además agregó que “yo creo que él (jefe de Estado), se debe dedicar a su artículo 189 y yo me dedico al 250 de la Constitución, cada uno con sus competencias, cada loro con su estaca, que se dedique a que no ocurran hechos como los nueve asesinatos de esos muchachos, que se dediquen a proteger la vida de los colombianos conforme al artículo segundo y que entiendan además que son gobierno y que no son oposición (…)”.