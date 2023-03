Detalles secretos de la cumbre de Santos y Gobierno por implementación de acuerdos de paz

Fuentes que estuvieron presentes en la cumbre de este jueves en Cartagena entre el gobierno y los principales actores del proceso de paz con las Farc le contaron a La W detalles de las propuestas y críticas que hizo el expresidente Juan Manuel Santos sobre la implementación del acuerdo de La Habana durante los primeros ocho meses del gobierno Petro.

El expresidente habló sobre la necesidad de que el comisionado de Paz se hiciera a un lado en lo que tiene que ver con la implementación del acuerdo y de nombrar a un funcionario, ojalá del nivel ministerial, que se dedique exclusivamente a esa tarea. Santos señaló que los recursos para la implementación son insuficientes y que es necesario destinar un mayor porcentaje del presupuesto general para ese fin en el proyecto de adición presupuestal que se tramita en el Congreso de la República.

El exmandatario también advirtió que la política de paz total del Gobierno debería avanzar en tres carriles distintos y autónomos: la implementación de los acuerdos de paz con las Farc, las negociaciones con el ELN y los acercamientos con otros grupos armados ilegales.

El premio Nóbel de Paz aprovechó para lanzar varios dardos durante la reunión. Lamentó que el ministro Iván Velásquez no hubiera asistido a la cumbre y dijo que “pareciera que en Colombia no hubiera ministro de defensa”. También expresó que después de ocho meses de gobierno todavía no hay una política de seguridad.

Sobre el tema de la reforma rural integral, Santos dijo que el anuncio de venta de tierras a través de Fedegan “no fue más que un chorro de babas” y que es necesario aplicar las leyes existentes en materia de extinción de dominio y de compra forzosa para implementar en primer punto de los Acuerdos de La Habana.

Finalmente, varias fuentes que estuvieron en la reunión le aseguraron a La W que el expresidente lamentó en un tono vehemente que el presidente Petro no hubiera asistido a la cumbre, teniendo en cuenta que fue él quien invitó al exmandatario y le insistió en la importancia de que asistiera a la cita en Cartagena.