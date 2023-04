“Me molesta que me hayan embargado las cuentas”: alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina

Tras conocerse que la Contraloría General le embargo varias cuentas y propiedades del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, mientras se surten investigaciones en su contra por presuntas irregularidades en contratación, el mandatario señaló que, aunque le molesta la decisión preventiva, la respeta y espera que el ente dé control actúe con celeridad.

“Me embargaron dos cuentas, una es la de ahorros donde se me paga y la otra que tengo con mi hermano Diego a partir de un emprendimiento que tenemos juntos de compra y venta de café, además, me embargaron dos predios. Me molesta que me hayan embargado las cuentas por parte de la Contraloría, pero no imagino que este en un problema grave”, indicó Ospina.

Sobre la investigación que, adelantada la Procuraduría, por contratar con Cristian Camilo Moreno Herrera, presunto primo hermano, aseguró que el hombre no hace parte de su grupo familiar directo, por lo tanto, no está inhabilitado para firmar acuerdos con la administración y agregó que el contratista participó en concurso de méritos y que cuenta con una amplia trayectoria en contratación pública.