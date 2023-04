¿Por qué el crucero Hanseatic Spirit no había desembarcado en Leticia desde el 2019?

El regreso del crucero Hanseatic Spirit, que no llegaba a Leticia, Amazonas, desde hace cuatro años, ha generado gran acogida por los habitantes de esta zona del país debido al turismo y comercio que esto representa para la región. En esta ocasión, el crucero llegó con 220 pasajeros a bordo, provenientes de Alemania, Europa.

La secretaria de Turismo del Amazonas, Milena Mayorga, aseguró que “para nosotros ha sido emocionante cuando recibimos la noticia que para este año el crucero sí parará en Leticia, fue grato saber que iban a desembarcar. Su para técnica incluía dos días en Leticia, así que articulamos con todas las entidades para hacerles un muy buen recibimiento. Esperamos que para el comercio y la comunidad en general haya sido grato este recibimiento”.

Así mismo, manifestó que “nosotros necesitamos el apoyo de Cancillería para que las tarifas de las paradas de los cruceros no sean tan costosas por el lado de Brasil, en Colombia no cobramos, porque no hay un muelle oficial donde pueda desembarcar, el ala del río Amazonas por el lado colombiano no tiene esta capacidad y lo que hace es que desembarca en el lado brasileño y luego en pequeños barcos los pasajeros vienen a Leticia”.

En ese sentido, explicó que la falta de infraestructura para el turismo influye en si los cruceros paran en Leticia o no.

“Nosotros en Leticia contamos con ser un punto de triple frontera y con la fuerza pública. Para el dispositivo de Semana Santa más de 1.500 hombres de la Policía rodean este hermoso destino”, aseguró Mayorga a propósito de la Semana Santa.

