David Bojanini aseguró que no es socio ni accionista de la quebrada Ultra Air

El empresario que en su momento fue presidente del Grupo Sura, David Bojanini, se pronunció este domingo a través de un comunicado en el que respondió a las versiones que lo vinculan a la junta directiva de la aerolínea de bajo costo Ultra Air, la misma que tuvo que suspender operaciones en las recientes semanas al declararse en quiebra.

En el comunicado, David Bojanini, dijo “para afirmar con toda claridad que no he sido inversionista, ni socio de esta empresa. Para más señales, tampoco he tenido honorarios como miembro de Junta Directiva”.

Pese a esa negativa inicial, el empresario enseguida confirmó que en su momento aceptó una invitación en la junta de la low cost, con el fin de “contribuir a la creación de una nueva empresa enfocada en el modelo de bajo costo en la industria de las aerolíneas”.

Así mismo, explicó los motivos que llevaron a Ultra Air a afrontar su complicada situación financiera, manifestando “es claro el impacto negativo que ha sufrido este mercado, a causa de factores como la devaluación del peso colombiano y la abrupta subida del costo de los combustibles. Como consecuencia de ello se produjo el cese de actividades, pese al esfuerzo por salvar la operación tales como la búsqueda de nuevos inversionistas y de financiación crediticia para, además, generar la menor afectación posible a los pasajeros”.

El pronunciamiento se cerró, asegurando que la Junta Directiva y los accionistas de Ultra Air, están buscando alternativas para generar reparaciones o soluciones.

El pronunciamiento del empresario se dio tras conocerse que la Fiscalía General de la Nación, estaría pensando en abrirle una investigación junto al CEO de la aerolínea, Willian Shaw, por todos los impactos que el cese de operaciones generó en los usuarios de la misma.