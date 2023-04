JEP rechaza aportes a la verdad realizados por exjefe del DAS en Aguazul

La W conoció el concepto emitido por el magistrado Óscar Parra de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el que descalificó la contribución a la verdad realizada por el exjefe encargado del DAS en Aguazul, Casanare, Pedro Sarmiento Becerra. Allí, fue señalado de entregar poca información novedosa y desligarse de la planeación y ejecución de falsos positivos.

En el documento, a pesar de que Sarmiento Becerra señaló que en las ejecuciones extrajudiciales de las víctimas Ernesto Cruz Guevara y José Holman Rodríguez solamente participó realizando un informe final de los hechos con información falsa, la magistratura concluyó que tuvo un rol de instigar y participar activamente en los crímenes y no sólo realizó trabajo de “notario”.

“...no relata de manera exhaustiva ni detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, ni amplía la información ya recabada en sede de justicia ordinaria” señala la determinación

Para el juez investigador del caso, el detective Sarmiento no logró explicar por qué por ejemplo existen evidencias que lo ubican como quien sugirió que se llevaran a la víctima Rodríguez para que fuera asesinada, y posteriormente se desembolsaron 2 millones de pesos para pagar un supuesto “informante”.

“...las versiones voluntarias que se han referido a los mismos, la Sala encuentra que el relato del señor Pedro Antonio Sarmiento Becerra carece de la profundidad, en tanto no identifica cuáles fueron los roles que desempeñó en estos hechos. En particular, el señor Sarmiento Becerra no detalla de forma precisa cuáles fueron sus actividades en la planeación, ejecución y encubrimiento de los hechos desde su posición en el DAS Aguazul” informó la JEP.

Para la jurisdicción, muy a pesar de que el exdirector encargado del DAS en Aguazul admitiera responsabilidad, dicho acto no es suficiente porque su relato no fue ajustado a los estándares requeridos. En las diligencias a las que fue citado en su momento, Sarmiento Becerra relacionó al exdirector del DAS Casanare, Orlando Rivas, con paramilitares como alias “Mauricio” y afirmó sin ambages que Rivas conocía de la comisión de falsos positivos en alianza con la Brigada 16 del Ejército.