Festival Nacional del Burro: disfraz de burro helicóptero ganó concurso en Córdoba

La versión XXXIII del Festival Nacional del Burro que año tras año se realiza en el municipio costanero San Antero, Córdoba, estuvo cargada de mucha creatividad, por parte de las personas que participaron por el mejor disfraz de burro.

El disfraz ganador fue el burro helicóptero, alusivo a las declaraciones que entregó Francia Márquez a la Revista Semana, en las que precisa que “el fin de semana fui y subí en helicóptero, y hoy me vine y salí en helicóptero”. Esto, refiriéndose a la forma en la que se transporta desde Bogotá hacia su casa en Dapa, Valle del Cauca.

El autor de este disfraz es Antonio Maldonado, quien es del departamento del Atlántico y, desde hace varios años, venía a San Antero a participar en la competencia.

“¡De malas para los que no vinieron al festival! La pasamos sabroso. Este helicóptero lo elaboramos en material sintético para que no pesara tanto y no afectara la salud del burro”, expresó Antonio Maldonado, tras ganar el concurso.

El segundo lugar se lo llevó un burro de África en San Antero; el tercero, el burro Manglero, alusivo a los manglares del municipio de San Antero. Mientras, el cuarto puesto fue ocupado por 'Burrachia', inspirado en la relación del exfutbolista Gerard Piqué, y el quinto puesto fue 'Burrotanque', teniendo en cuenta las crisis que se han presentado en esta jurisdicción por las fallas en la prestación del servicio de agua potable que está a cargo de la cuestionada empresa Aqualia.