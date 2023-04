“Perdí alrededor de 2 millones de pesos”: afectado por crisis de aerolíneas

Muchos usuarios de aerolíneas en Colombia optaron a su debido tiempo por comprar las conocidas tiqueteras, las cuales son un conjunto de tiquetes adquiridos desde un primer instante en el marco de vuelos nacionales e internacionales. Sin embargo, a raíz de la crisis de aerolíneas que ha tenido lugar en el país, muchos usuarios han perdido dinero debido a que con las tiqueteras se tienen adquiridos vuelos por adelantado.

Es el caso de Juan José, usuario de aerolíneas que adquirió la tiquetera con Viva Air, luego esta cerró y por este motivo fue a Ultra Air, en donde compró vuelos por adelantado y posteriormente la aerolínea cesó operaciones.

“La compre en septiembre (tiquetera de Viva) por más o menos 7000.000 pesos, tenía 5 vuelos y con Viva todavía me quedan tres de esos 5. Yo compré otro vuelo para el dos de abril por Semana Santa, yo estaba tranquilo planeando todo con tiempo, cuando sale el tema de la quiebra de Viva entones dije compremos por Ultra y otra vez se volvió a caer la aerolínea”, contó.

Así mismo, Juan José explicó que “la planeación salió mal, Ultra vendía tiquetes sueltos y yo compré tres por ahí”, refiriéndose a que por Ultra no compró tiquetera ya que esta n o la ofrecía.

Por la misma línea fue puntual y explicó que con la crisis de estas aerolíneas low cost, “ si sumamos todo, perdí alrededor de 2 millones de pesos ”, pero que “tengo esperanzas con Viva, no de la plata, pero si los vuelos poderlos recuperar”.

Finalmente, en tono jocoso mencionó que “mis amigos me dicen que no compre más en aerolíneas porque ya compré en esas dos y quebraron, entonces que no quiebre más”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación: