Boyacá: concejal de Susacón deberá cumplir 30 días de arresto por violencia intrafamiliar

El concejal de Susacón, Boyacá, Gregorio Sandoval, confirmó que ya cumplió 13 de los 30 días de arresto que le impuso un juez promiscuo de familia del circuito de Soatá, por supuesta violencia intrafamiliar.

“Esto es netamente administrativo, no tiene nada que ver con violencia intrafamiliar. Esto más bien ha sido una persecución política, resulta que yo soy uno de los cuatro concejales que hace oposición, y eso ha sido un delito peor que un delincuente”, dijo.

Reconoció que violó una medida que no le permitía acercarse a la vivienda de su ex esposa e hijos. Insiste que no fue una agresión intrafamiliar, y espera que en el proceso penal pueda demostrar su inocencia. “Aquí hay unas calumnias”, dijo.

Agregó: “Ella (mamá de sus hijas) es la que ha denunciado siempre; pero como le digo esto es una persecución política”.

Reiteró que dentro de este proceso que se le adelanta por supuesta violencia intrafamiliar “hay calumnias” y eso es lo que busca demostrar.