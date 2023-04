Están contra su voluntad, pero no secuestrados: CRIC sobre militares en Cauca

Al menos 10 militares, que estarían adscritos a la Tercera División del Ejército Nacional, fueron secuestrados por comunidades indígenas en zona rural del municipio de Toribío, en el Cauca. Al parecer, esto se habría desatado luego de que, en medio de una operación militar contra grupos armados, un hombre resultó herido.

Para conocer más detalles de lo sucedido, Sigue La W conversó con Mauricio Capaz, consejero mayor del CRIC, quien indicó que “no hay secuestros en la medida que existen autoridades constitucionalmente reconocidas, tanto indígenas como municipales, que se encuentra con los militares que están en el lugar”.

Agregando que “no sé entorpeció una labor del Ejército, sino que fue una reacción a una extralimitación que el Ejército realizó y lo cual está en indagación con las autoridades municipales e indígenas en el momento. Esta extralimitación estaría alrededor de que en medio de los hechos un militar habría disparado contra una persona al cual no se buscaba, luego de la verificación de identidades, y esto suscita el enojo de las comunidades”.

De igual manera, Capaz comentó que “los militares están bajo una jurisdicción, están contra su voluntad, pero están bajo un ejercicio constitucional en el que las autoridades son competentes. Están en ejercicio de verificación de los hechos, entonces no es calificable ese concepto”.

Por otra parte, explicó que la persona que recibió el disparo fue un comunero indígena que responde al nombre de Germán Rivera y no al cabecilla criminal que buscaban las autoridades. “Es un comunero indígena perteneciente a la comunidad del resguardo de San Francisco, cotejando la información, no es el mismo que el Ejército estaba buscando, la situación grave estaría en que no hubo verificación de identidad y se le disparó a quema ropa”.

Por su parte, el secretario de Gobierno del Cauca, Diego Aguilar, indicó que “este tipo de prácticas se viene presentando con bastante frecuencia en Cauca, obedecen a las dinámicas del conflicto armado que se ha vivido en nuestros territorios”.

Además, puntualizó en que “no hemos actuado a la altura, no ha habido intervenciones de manera integral”.

