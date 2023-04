El viaje del alcalde de Anapoima a Asia que causa indignación en el municipio

Indignación en el municipio de Anapoima porque su alcalde, Hugo Alexander Bermúdez, se va de comisión a Asia, sin avisar, con millonarios viáticos autorizados por él.

Según conoció el equipo periodístico de Sigue La W por medio de un documento, Bermúdez se autorizaría 31 millones de pesos en viáticos que destinaría para ir a Asia.

Así mismo, se habría establecido que el viaje es por motivo de una invitación que se le hizo al mandatario por parte de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones (Flacma). En donde visitaría países como Singapur, Yakarta, y otras ciudades de Asia sur oriental.

Aunque no se conoce cuándo fue exactamente invitado el alcalde, se supo en Sigue La W que el motivo de este viaje sería la participación en actividades para conocer de forma cercana experiencias sobre innovación, ciencia, desarrollo y tecnología.

Sin embargo, lo que llama la atención del viaje es que el rubro para ciencia y tecnología anual del municipio de Anapoima sería de 23 millones de pesos, y los viáticos del alcalde serían para el viaje, de 31 millones de pesos.

Además, Anapoima es un municipio de quinta categoría y el Concejo sesiona cada tres meses, como no sesionan en estos momentos la que autoriza el viaje es la Gobernación de Cundinamarca y Sigue La W conoció el documento de la entidad en donde efectivamente se le otorga el permiso.

La situación ha generado indignación porque el alcalde no habría avisado que se iba al Concejo, y por este motivo, Oswaldo Ávila, concejal de Anapoima, pasó por los micrófonos de Sigue La W para hablar sobre la situación.

“Es una sorpresa, no lo sabíamos y nos venimos a enterar hasta esta mañana”, expresó.

Además, mencionó que “ de manera personal no tenía conocimiento , no sé si alguno de mis compañeros lo sabía, pero de manera persona no sabía del desplazamiento del señor alcalde”, contó.

Ávila se refirió al no anuncio de parte del alcalde, al concejo, sobre su viaje y dijo que “hay que tener en cuenta que dentro de nuestro reglamento, en el artículo 31 está poder autorizar al alcalde ese tipo de desplazamientos”.

Además, que “ingresamos a sesiones hasta mayo, pero sí terminamos sesiones extraordinarias que estuvieron abiertas hasta el 31 de marzo” y así mismo, que “nosotros como corporación del Concejo somos esa junta directiva que finalmente autoriza las decisiones que toma el gerente que es el alcalde, pero nunca fuimos tenido en cuenta para esta importante determinación”.

Así mismo, esperaban que “ por lo menos que nos enviara un informa y nos explicara el objetivo del viaje, y qué cosas buenas le trae al municipio, además de darnos a conocer el gasto público ”.

También mencionó que la autorización de la Gobernación de Cundinamarca es correcta, pues “dentro del contenido jurídico, el alcalde está facultado para solicitar la autorización a la Gobernación de, pero finalmente no todo lo legal hace parte de los principios éticos y morales”, explicó.

Por otro lado sobre el viaje enfatizó en que “no estoy en contra de que se puedan acceder a nuevos conocimientos, pero en lo que sí estoy de acuerdo es que se tiene que tener en cuenta al Concejo así no se esté en sesiones porque hacemos parte de la democracia municipal”.

Sobre el dinero que figura como viáticos para el alcalde, dijo que “él está facultado dentro de la normatividad porque tiene derechos a viáticos como gobernante y de esa manera él mismo es que él debe generar el acto administrativo proyectado por una oficia jurídica y aprobado por una secretaria de gobierno con el objetivo de poder invertir esos recursos públicos en los viáticos para ese desplazamiento”, dijo.

Finalmente, enfatizó en que “Anapoima tiene muchas necesidades y no tenía conocimiento del decreto municipal por medio del cual el alcalde autoriza esos recursos, pero el municipio necesita inversión. Hay necesidades insatisfechas acá bastante considerables”, sentenció.

