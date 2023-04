Es válido ensayar un camino de paz con este grupo: Iván Cepeda sobre Estado Mayor Central

En diálogo con W Fin de Semana, el senador Iván Cepeda se refirió sobre la propuesta del Estado Mayor Central, principal disidencia de las Farc, al Gobierno Nacional de instalar una mesa de negociación de paz en Noruega. Así lo informó uno de sus cabecillas.

De acuerdo con el senador Cepeda, este grupo nunca entró oficialmente en el proceso de paz que llevó a la desmovilización de las Farc tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

“Es posible que haya personas que pertenecen al grupo que sí estuvieron, pero en general este grupo no entró a las negociaciones de la paz cuando se firmó el Acuerdo de Paz definitivo, así que es válido ensayar un camino con este grupo no se ha dado”, manifestó el senador.

En ese sentido, señaló que “si en Colombia excluyéramos a personas reincidentes de los procesos de paz no se hubiera podido hacer ninguno. Además, hay personas que han estado en uno o en otro grupo armado (…) si no es por el camino del diálogo no encontraremos una salida definitiva a tantos años de violencia”.

En la misma línea, se refirió a los comentarios del senador Humberto de la Calle, quien mostró su inconformismo por posibles negociaciones con disidencias asegurando que ellos “ya tuvieron su oportunidad”.

“Si no es por la vía de tener una posición flexible frente a esto, no vamos a poder llegar a la paz; porque a la postura dura de que no hay que hablar con determinadas personas dentro de la categoría de grupos rebeldes y que tienen postura política, entonces ¿qué queda? ¿Seguir en el conflicto armado?”, manifestó Cepeda.

De igual forma, mencionó que el gobierno del expresidente Iván Duque decidió asumir una posición “dura” frente al ELN, lo que, según explicó Cepeda, aumentó el número de guerrilleros en este grupo: “cuando él comenzó su mandato en el ELN había 2.900 integrantes, hoy hay 5.800, eso significa que esa política de endurecer posiciones no nos lleva a una solución”.

Investigación de “entrampamiento”

Por otro lado, el senador Cepeda se pronunció sobre la propuesta del canciller, Álvaro Leyva, quien pidió a la ONU la creación de una Comisión Internacional de Investigación para Colombia.

“Algunos hemos considerado que lo que se buscó fue un entrampamiento a la Jurisdicción Especial para la Paz. Por eso siento como obligación llamar la atención sobre el Consejo de Seguridad porque sí tenemos enemigos del proceso de paz. De allí, después de reflexionarlo, veremos si es conducente la creación de una Comisión Internacional de Investigaciones de las Naciones Unidas”, afirmó el canciller ante ese organismo.

Frente a lo anterior, Cepeda aseguró que la ONU sí cuenta con la capacidad para hacerlo y se han hecho comisiones de este organismo para examinar hechos delictivos o criminales (...) yo respaldo esa propuesta, tiene que haber una investigación de hechos que han sido denunciados”.

“Falta un mecanismo de verificación mucho más amplio que pueda tener una observación en cada uno de los lugares donde se realiza el cese al fuego, por eso el Canciller Leyva ha pedido una verificación de ese acto al fuego y las negociaciones con el ELN (…) Es un organismo confiable y puede contribuir a aclimatar al compromiso del cese al fuego que es fundamental para que haya paz”, puntualizó.

Negociaciones con el ELN

Por último, habló sobre las negociaciones con el ELN, de las cuales actualmente se están preparando para el tercer ciclo de diálogos que se llevarán a cabo en La Habana, Cuba el próximo 27 de abil.

“Un proceso de paz nunca es fácil, ni es un camino que sea rectilíneo, siempre hay problemas más cuando se lleva a cabo en medio de la confrontación militar, esperamos que si surgen otras dificultades sean distintas y que vayamos superando los escollos que se han presentado. No recuero ningún acuerdo de paz que no haya tenido momentos críticos”.