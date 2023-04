Más de mil estudiantes están sin alimentación escolar en Moñitos, Córdoba

Los padres de familia del municipio de Moñitos, zona turística de Córdoba, han advertido que cerca de 2.000 estudiantes no han podido beneficiarse con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), en lo que va corrido del año 2023. Asimismo, señalan que la comunidad estudiantil tampoco cuenta con transporte escolar.

“Pongo en conocimiento la situación precaria que sufren más de 500 alumnos por la falta de transporte escolar; los niños de veredas más lejanas tienen que transportarse a pie o en animal porque no cuentan con un transporte de propiedad y para tiempo de invierno son muchos los niños que dejan de asistir a clases porque no pueden salir de sus casas. También por falta de alimentación del PAE, el cual no llega a la institución ni a las sedes en lo que va corrido del año 2023”, puntualizó Diana Luz Genes, presidenta de la Asociación de Padres de la Institución Educativa Río Cedro, ubicada en el corregimiento Río Cedro, Moñitos.

Le puede interesar en La W:

Asimismo, la madre de familia manifiesta que “las sedes tampoco cuentan con agua potable ni con la infraestructura adecuada. Es decir, la institución y las sedes no están en óptimas condiciones en términos de construcción”.

Tras lo expuesto, el alcalde de Moñitos, Javier Olea, cuestionado por la comunidad ante la crisis que enfrenta la población estudiantil, expresó que “eso se está licitando y arrancamos el 2 de mayo con la alimentación escolar y el 3 de mayo con el transporte escolar”.

Pese lo informado, la comunidad ha indicado que el tiempo está en su contra y que la administración municipal aún no presenta un plan B que permita mitigar los impactos que sufren los estudiantes, por la falta de alimentos y transporte.