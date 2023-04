Mauricio Silva lanza libro sobre Millonarios entre 1949 y 1953 con imágenes inéditas

El periodista Mauricio Silva, quien lanzará un libro para conmemorar el Ballet Azul, pasó por los micrófonos de Peláez y De Francisco en La W para dar detalles del trabajo que entregará en la Feria del Libro de Bogotá.

“Los familiares me ayudaron mucho, se emocionaron con el libro. Lo más bonito es que terminando las llamadas me compartieron más de 200 fotografías que yo creo que los hinchas colombianos no las han visto porque estaban en los álbumes de las familias”, comentó.

Agregando que “pensar que Millonarios tuvo al mismo tiempo a Maradona y a Messi es un poco loco y fue realmente así, Adolfo Pedernera fue el mejor jugador del mundo en los años 40 y el mejor jugador del mundo en los años 50 fue Alfredo Di Stéfano, los dos tipos jugaron acá y jugaron casi 4 años juntos acá”.

Por otra parte, Silva aseguró que el libro tiene 310 páginas y más de 250 fotografías. Tiene un costo de $69.000.

