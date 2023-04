Mitos y verdades de los productos ‘milagrosos’ para el cerebro, según neurólogo

Constantemente escuchamos de medicamentos que venden bajo la premisa de que será la solución perfecta ante un problema de debilidad neuronal, diciendo que, si se consume regularmente, la persona logará dar solvencia a los diferentes problemas que los aquejan, algo que nuestro neurólogo de cabecera, el doctor Leonardo Bello, contradice en Salud y Algo Más.

“Eso no sucede, estos tipos de medicamentos, como los naturistas, si pueden funcionar para el cerebro, pero no siempre cumplen con lo que prometen porque no funcionan para lo mismo”, explicó.

Asegurando que muchas veces las personas fallan con su autodiagnóstico, pues aseveran que tienen una debilidad neuronal que necesitan potenciar con vitaminas, cuando en muchos casos son otras sus condiciones.

“Muchas veces las personas pueden pensar que necesitan estos potenciadores del cerebro, pero después de un análisis resulta que lo que requieren es nivelar sus niveles de azúcar, de sodio o mejorar su alimentación, pues su problema tiene algunas diferencias”, explicó.

Del mismo modo, aseguró que había tantos medicamentos, mal llamados “milagrosos”, que es imposible llegar a conocerlos todos, contando también que siempre debe ser prioritaria la visita con un experto de la salud.

“No está mal suplementarse por decisión propia, de hecho, es pertinente, porque el cuerpo requiere vitaminas. Pero si no se acude al doctor para conocer el estado se salud, ni se mantienen hábitos de vida saludable, no hacemos nada”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en Salud y Algo Más: