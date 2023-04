Nos entrenan para la guerra y nos tiran a la calle: Soldados (r) protestan contra Ejército

En la tarde de este miércoles, soldados profesionales en retiro del Ejército Nacional, protestaron frente al Comando de Personal de la institución ubicado en la localidad de Puente Aranda en Bogotá.

La razón es que aseguran ellos, fueron mal liquidados y no se les está reconociendo sus derechos que adquirieron al ponerse un uniforme, por eso piden que se les pueda dar una solución.

“La protesta es porque nos sacaron, nos vulneraron los derechos al estudio, echaron más de mil soldados, 400 en enero, 250 en febrero y 784 en marzo, irrespetando el derecho que teníamos a la vida civil, la moral de nosotros es trabajar 18 años y salir a la adaptación de la vida civil, no nos dejaron estudiar, dos meses para la calle como perros,” dijo el soldado Juan Castrillón.

Además, agregó que “ellos tenían que habernos sacado a los 18 años, nos hicieron patrullar más y nos sacaron el jugo casi hasta los 20 años para decirnos tomen la baja, ahora nos dicen que ya podemos ir a estudiar pero ya nos vulneran los salarios, salimos a vivir con 900 mil pesos. Las cosas no son así, hay un decreto que nos avala, que dice que teníamos que salir a estudiar de los 12 a 15 años y ellos lo vulneraron.”