MinDeporte, a debate de control político por Juegos Deportivos Nacionales 2023

La nueva ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, enfrentará su primer debate de control político en el Congreso de la República. La citación está siendo promovida, entre otros, por el representante Santiago Osorio, del Pacto Histórico, que es la coalición de Gobierno.

El motivo de la citación tiene que ver con las demoras en la ejecución y puesta en marcha de las obras de escenarios para los XXII Juegos Deportivos Nacionales que se van a realizar en el Eje Cafetero.

“Yo soy congresista de Gobierno y apoyo el cambio, pero no por eso voy a aplaudir el mal trabajo de algunos funcionarios. No podemos permitir más retrasos en los Juegos Nacionales. Hoy en día las justas deportivas están en peligro y el Ministerio no está totalmente comprometido con sacarlos adelante. Por ese motivo, vamos a exigirle a quien se le tenga que exigir y no vamos a permitir más silencio de esta cartera”, explicó el congresista.

La citación se desarrollará en la Comisión Primera de la Cámara y es promovida también por los representantes Piedad Correal, Alejandro García y Carolina Giraldo, todos de departamentos de esa región y quienes desde hace meses vienen alertando riesgo de que se enrede el certamen deportivo, uno de los más importantes del país.

En el cuestionario enviado por los cuatro congresistas, piden una respuesta clara sobre si habrá o no evento, por qué se generaron tantos retrasos en la contratación de las firmas interventoras y qué medidas ha tomado el Ministerio para resolver estos retrasos.