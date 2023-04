Muchas EPS saldrán del sistema creando crisis de atención: Alejandro Gaviria

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes empieza a entrar en el fondo de la discusión de la reforma a la salud, que lleva meses siendo protagonista de la agenda nacional. En medio de las polémicas que rondan al proyecto, el exministro Alejandro Gaviria entregó un nuevo documento en el que analiza la última versión de la propuesta que está sobre la mesa.

Hay al menos cinco temas que le preocupan a Gaviria sobre la enmienda que será votada en este primer debate y que refleja la posición final del Gobierno Nacional, pues ya el presidente Gustavo Petro advirtió que su Gobierno no cederá más frente a otras peticiones de los partidos.

Según el exministro, es momento de pasar de las acusaciones de lado y lado a estudiar las implicaciones puntuales que tendría el articulado propuesto por la ministra Carolina Corcho, quien tiene hoy total respaldo del jefe de Estado.

En primer lugar, Gaviria cuestiona el que califica como un “sistema abierto”, que a su juicio “llevaría a una crisis financiera, con efectos inmediatos sobre la prestación”.

“Sin plan de beneficios, sin UPC (Unidad de Pago por Capitación), sin contratos con los prestadores, sin auditorías concurrentes, etc. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público debería tomar nota al respecto”, señaló.

El excandidato presidencial también considera que la atención del paciente podría terminar siendo “mucho más traumática” por la fragmentación entre el primer nivel de atención y la atención de mayor complejidad, las RISS generales y las de laboratorio, el apoyo diagnóstico, farmacéuticas y de trasplantes, entre otros asuntos.

“La reforma acaba con las EPS y por lo tanto con las capacidades acumuladas por treinta años, en auditorías, compra de servicios, gestión de riesgo, manejo de enfermedades crónicas, etc. Si no van a realizar labores de contratación, gestión de riesgo y auditorías, el papel de las gestoras no tiene sentido, es cosmético. Muchas EPS saldrán del sistema, creando una crisis de atención”, agregó.

En su análisis también reitera que la Adres mantiene una acumulación de funciones “sin tener las capacidades” y que no existe un plan claro de transición con lo cual habría consecuencias graves como el limbo en el que quedarían los 100 mil trabajadores que hoy tienen las EPS.