Soluciones W: Ottobock y Daniela Álvarez donan prótesis a taxista con discapacidad

La resiliencia, sin duda, es una de las características que más acompañan a los colombianos.

Como muestra de eso, Soluciones W conoció la historia de Luis Farfán, un taxista de 52 años que perdió una extremidad inferior debido a un accidente con un cable de alta tensión hace más de tres décadas y que lucha por sobrevivir día a día.

“No tengo cómo colocarme la prótesis, por ahí me dejan algunos relevos en el taxi, pero por mi condición no puedo trabajar en una empresa y vivo solo, no tengo quién me ayude. Esto no es una vida muy buena que digamos”, indicó el hombre, oriundo de Tocaima, en los micrófonos de La W.

Como la unión hace la fuerza, Luis ha recibido una ayuda que revolucionará su vida gracias a la Fundación Daniela Álvarez. Esta organización, liderada por la empresaria y gestora de causas sociales, decidió enlazarse con Ottobock para donar una prótesis de última tecnología a Luis, lo que le permitirá recuperar parte de su movilidad y disminuir los riesgos de su trabajo como taxista.

Daniela, fue la encargada de darle la noticia al aire a Luis, “Hace dos años y medio yo también tuve que sufrir una amputación. Marcelo Cuscuna, que es presidente de Ottobock me llamó y me dijo que por mi resiliencia y gratitud me donarían una prótesis; hoy en día camino, corro, bailo y soy alguien muy feliz. Queremos darte tu prótesis para que tú puedas tener lo mismo” dijo la influenciadora.

Ottobock es una multinacional alemana líder en prótesis en Colombia y en todo el mundo.

Esta empresa se dedica a mejorar la calidad de vida de los pacientes con movilidad reducida, y lleva más de 100 años trabajando en la mejora constante de su tecnología para garantizar la libertad de movimiento de cada paciente. En cabeza de Marcelo Cuscuna, esta compañía se puso la mano en el corazón para hacer realidad esta Solución W y entre lágrimas, fuera de los micrófonos, Luis dijo que era un día milagroso para él.

La ayuda brindada por la Fundación Daniela Álvarez y Ottobock es una muestra de cómo las empresas pueden tener un impacto importantísimo en la sociedad, especialmente en aquellos que más lo necesitan.