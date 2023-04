Pacto llama atención de Cecilia López por críticas a MinMinas: uribismo la defiende

Cecilia López, ministra de Agricultura ha estado en el ‘ojo del huracán’ del sector político colombiano tras algunos desacuerdos que ha dejado entre ver con el plan del Gobierno en materia minero energético.

Por este motivo, desde el partido Pacto Histórico se le ha llamado la atención por esa situación, y el uribismo, desde el Partido Centro Democrático, ha salido a defenderla.

Por este motivo, Luz María Munera, representante del Pacto Histórico y Juan Espinal, representante del Centro Democrático debatieron en los micrófonos de La W sobre la coyuntura.

“Yo no le estoy pidiendo la renuncia a la ministra, no es mi tarea ni mi condición. Pero sí le estoy llamando la atención porque tu no puedes aceptar un Ministerio de un Gobierno que no compartes, menos cuando se trata de los temas más profundos, del plan de Gobierno; cuando tú aceptas ser ministro de un gobierno, aceptas el plan de gobierno que se presentó en campaña, pero si no lo aceptas, no deberías estar ahí”, dijo la representante Munera.

Por su lado, Juan Espinal representante del Centro Democrático dijo que “considero que la ministra Cecilia tiene toda la razón y la respaldo, lo que ella hace es enviarle un mensaje a la ministra de Minas sobre su línea de trabajo frente a la transición energética de todos los colombianos”, dijo.

Ya que, según explica, “la agenda del cambio climático es una antes de la pandemia y otra después, y Colombia no puede ser dependiente de Venezuela”.

Por otro lado, la representante Múnera fue enfática al decir nuevamente que “no estoy calificando si la doctora López (ministra de Agricultura) es de derecha o de izquierda, ni lo haré nunca. Lo que digo es que, si usted no comparte la política de un Gobierno, porque no es la de Irene sino la de Petro, mal hace de ir a un ministerio si no tiene la intencionalidad de apoyar ese plan de Gobierno”, sostuvo.

Finalmente, el representante Espinel dijo que “ojalá no salga del Gobierno (ministra de Agricultura) porque es una ministra que defiende el statu quo y la institucionalidad y la ministra de Minas debe aceptar de manera tranquila lo que la ministra de Agricultura le está diciendo. Espero que la ministra López no corra la misma suerte del exministro Gaviria, ella no creo que este en contra de la transición energética sino que está haciendo un llamado a Irene Vélez”, cerró.