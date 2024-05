“El presidente Petro quiere resolver todo lo de afuera, lo de adentro no”: Henry Acosta

En entrevista con La W, el hombre clave del proceso de paz con las Farc, Henry Acosta, se refirió a las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, en las que aseguró que irá a la ONU a anunciar que el estado colombiano no quiere cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz.

Para el facilitador, resulta contraproducente que el presidente vaya ante las Naciones Unidas a decir que el estado que él representa no cumplió. Asimismo, aseguró que este tipo de declaraciones pueden poner en riesgo la financiación e inversión de recursos en un proceso de implementación de paz que el propio presidente del estado califica como falente.

“No es extraño que el presidente vaya a la ONU, porque resulta que el presidente quiere resolver todo por fuera, adentro no (...) el principal responsable (del rezago en el acuerdo) es el ejecutivo. El ejecutivo es implementación, ejecución, ¿quién es el responsable? El ejecutivo, el presidente de la República. Yo no entiendo cómo el presidente va a decir en la ONU que en Colombia no se ha implementado, va a autoacusarse, ¿será que no ha pensado eso?”, afirmó.

A su vez, mencionó problemas endémicos derivados de la estructuración del Acuerdo de Paz como la indefinición en materia de recursos para implementar lo pactado, expresando que se lo advirtió al propio Rodrigo Londoño y le mencionó a Juan Manuel Santos la necesidad de incorporar a los excombatientes en diversos ámbitos.

“A partir de Juan Manuel Santos no se preocuparon por la implementación, lo más importante era la reincorporación de los excombatientes, le dije a Santos en 2018 que lo más importante era que los reincorporara (...) me respondió, Henry, de eso que se preocupe el que me suceda, yo ya conseguí lo que buscaba, que dejaran las armas y se pusieran a hacer política” dijo Santos según Henry Acosta.

Adicionalmente, reveló que un coronel del Ejército lo acusó de ser el director financiero de las Farc ante las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, lo cual derivó en que le quitaran la visa. “La vida no me pagó, yo no esperaba que me pagaran, pero que tampoco me aporrearan” añadió.