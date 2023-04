En un 58 % se reducirá el cobro de los peajes de Circasia y Cerritos ll en Risaralda

Luego de la contingencia que se ha generado por la caída del puente en el sector de El Alambrado, que comunicaba los departamentos de Quindío y Valle del Cauca, se han debido habilitar vías alternas para tránsito, principalmente, de vehículos pesados que cubrían rutas entre el Eje Cafetero, el Valle del Cauca y, posteriormente, la vía La Línea hacia el centro del país.

Entre esas vías alternas se encuentra la vía entre Pereira y Armenia y la vía Cerritos entre Cartago y Pereira para las que se determinó, en medio de acuerdos entre el Invías, Autopistas del Café y transportadores de carga, reducir el cobro de los peajes de ambos corredores en un 58 %, medida que se mantendrá vigente hasta que se entregue el nuevo puente y se restablezca el paso vehicular por el sector de El Alambrado en el departamento del Quindío.

Así lo confirmó el ministro de transporte, Guillermo Reyes.

“Hay otros dos peajes que son los que han habilitado vías alternas; el de Cerritos, que conduce del Valle hacia Risaralda, y el de Circasia, porque para poder tomar la cordillera central hay que pasar por este peaje; estos dos se reducirán en un 58 % con lo cual quedamos como si estuviéramos en las mismas circunstancias de antes y no se afecta el transportador de carga. Los peajes no se congelan porque también habilitan otros corredores y la ley no permite la congelación, excepto en el caso de Corozal porque está justo antes de llegar al puente”, precisó.

Así las cosas el precio del peaje de Circasia para automóviles quedará en $7.266 pesos; para buses y camiones de dos ejes $9.282; camiones de tres y cuatro ejes $22.638; camiones de cinco ejes $27.846 y los camiones de siete ejes de $30.996.

En cuanto al peaje de Cerritos ll el precio para automóviles será de $5.628; buses y camiones $6.426; camiones de tres y cuatro ejes a $15.918, camiones de cinco ejes $20.832 y los camiones de siete ejes $32.944.

El ministro reyes confirmó también que, luego de la entrega de estudios técnicos por parte de la ANI y el Invías, se emitirá el decreto de reducción en el precio de los peajes a partir de este lunes 24 de abril.