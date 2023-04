Los arbitros están metiendo mano en los partidos con equipos colombianos: Hugo Rodallega

Hugo Rodallega, futbolista colombiano. (Photo by Emin Sansar/Anadolu Agency/Getty Images) / Anadolu Agency

En Peláez y De Francisco, el futbolista Hugo Rodallega se pronunció sobre su paso por la Premier League asegurando que en este torneo “siempre se ha mantenido la intensidad”.

“La potencia y las ganas de atacar, y de no esconderse de los equipos siempre se ha mostrado en la Premier League (…) aunque hay jugadores talentosos y no son tan rápidos, con los pases y la inteligencia se adaptan”, manifestó el futbolista del Independiente Santa Fe.

Así mismo, aseguró que, a lo largo de su carrera, ha aprovechado las oportunidades que se le han presentado en el camino, “soy un tipo que se adapta a cualquier situación, siempre he intentado tener una identidad y la felicidad no se puede perder”.

Por otro lado, se pronunció sobre su paso por algunos equipos, entre estos el Monterrey, donde no logró cumplir sus expectativas en el club mexicano. No obstante, pudo sobresalir cuando llegó al fútbol europeo.

Por último, habló sobre el resultado de los equipos colombianos en la Copa Libertadores y el polémico partido del Medellín: “Si el arbitro no mete la mano, Medellín se hubiera llevado un buen resultado, lo mismo pasó con el Pereira (...) los arbitros están metiendo la mano en los partidos con los equipos colombianos a nivel de torneos internacionales, no sé si es que a los colombianos no nos quieren, pero se ve muy obvio”.