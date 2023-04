No creo que exista tensión: Alcaraz sobre la final del Barcelona Open contra Tsitsipas

En medio de una rueda de prensa W Radio habló con el reconocido tenista Carlos Alcaraz, previo a la realización de la final para decidir al ganador del Torneo Conde de Godó 2023, más comúnmente conocido como el Barcelona Open, donde después de un sinfín de juegos y de grandes talentos en la pista, Alcaraz, quien es el que actualmente ostenta el título de campeón, se enfrentará al griego Stéfanos Tsitsipás.

Es importante recordar que, en 2022, ambos tenistas también tuvieron un acalorado encuentro en los cuartos de final, pues en pleno juego, el griego le lanzó un pelotazo con su raqueta a Alcaraz, que iba directamente a su rostro, acción que el español rápidamente tuvo que esquivar, motivo por el que muchos se cuestionan si este año habrá tensión en la final del torneo.

Sobre el tema, Alcaraz afirmó que “lo que pasa en pista, se queda en pista. Sí, fue un gesto feo pero cualquier jugador comete errores”.

Además, fue enfático en que no cree que haya tensión, pues está completamente enfocado en salir victorioso más que en la percepción y las expectativas al tener a estos dos íconos del tenis en la pista.

“Mañana vamos a estar concentrados en nosotros, lo que haga él no me incumbe a mí. No creo que se palpe tensión respecto al año pasado”, cerró.

Mire el video de la entrevista aquí en W Radio: