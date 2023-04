Boyacá: ¿Qué pasó con el PAE en Togüí?

Tunja

Según el alcalde de Togüí (Boyacá), Germán Sánchez, el proveedor de pollo del Plan de Alimentación Escolar (PAE) se está negando a suministrarlo al operador y los estudiantes se están negando almorzar en las instituciones educativas.

Sánchez, reiteró que la Procuraduría General de la Nación no le ha notificado la citación tras el comunicado del pasado 15 de abril donde el ente de control estableció que más de 45 kilos de pollo descompuesto se iban a entregar a 813 estudiantes de 14 instituciones educativas del municipio de Togüí.

“Cuando vino a hacer la visita la Procuraduría, el producto se encontraba en su red de frío congelado y aún no estaba vencido, apenas vencía el jueves de Semana Santa; ahora tenemos el inconveniente que los muchachos no quieren almorzar y los padres no quieren enviarlos, pero lo más preocupante es que el operador se está quejando que el proveedor del pollo ahora se niega y no quiere saber nada de suministrarle a ellos, ni al municipio”, dijo el mandatario municipal.

Así mismo, el alcalde Sánchez dice que el error no había sido del proveedor, sino de las manipuladoras de los alimentos quienes tardaron en preparar el pollo y estaba más cerca a la fecha de vencimiento.

“La Procuraduría nos publica una foto de un pollo que estaba sazonando y nos lo hacen pasar como si estuviera podrido cuando realmente nunca fue así, y ahora sacó una publicación en la cual dicen que citó al alcalde de Togüí para hablar sobre la situación del PAE, cuando actualmente no me ha notificado”, explicó.