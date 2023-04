Disidencia de ‘Iván Mordisco’ dice que Gobierno Petro no está respetando el cese al fuego

La disidencia de las FARC, Segunda Marquetalia, liderada por alias ‘Iván Mordisco’ dio a conocer en las últimas horas y denunció, posibles incumplimientos por parte de la fuerza pública, en medio del cese al fuego que se tiene con este grupo armado que se acogió a la propuesta de ‘paz total’ planteada por el presidente Gustavo Petro.

Según el Estado Mayor Central, el día 20 de Abril del presente año hubo un choque entre el Ejército y unidades del Frente Jaime Martínez, en el Río Mayorquín en el municipio de Buenaventura, Valle Del Cauca, “hechos donde perdimos la vida de un joven combatiente, quién fue capturado con vida y posteriormente asesinado como ha ocurrido en anteriores oportunidades, violando el Derecho Internacional Humanitario que se pregona respetar”

También agregan que el día 21 de abril del presente año, siendo las 2:00 pm, en el mismo sitio de los hechos anteriores, la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional “ejecutaron un desleal bombardeo sobre unidades de las FARC-EP, con aviones tipo súper Tucano, violando así la legalidad y legitimidad del Decreto 2656 firmado por el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, el 31 de diciembre de 2022, en el cual se decreta el Cese al Fuego Bilateral y Temporal de Carácter Nacional esto en el marco del Diálogo de carácter político entre el Gobierno nacional y las FARC-EP”.

“De acuerdo con los hechos anteriores exigimos al gobierno colombiano cohesionar al Estado con todas sus instituciones en este propósito común que es la Paz; no puede ser que el proceso de Diálogo que, aún no inicia se vea manchado por sangre derramada en la Mesa. Las FARC-EP hemos manifestado el compromiso con la propuesta de Paz. No es admisible, tampoco, que, por cuenta de estar escindido el gobierno y las instituciones militares del Estado, sigan revictimizando al pueblo”.

Por último dice: “Preguntamos: ¿dónde queda el sentido de lo pactado, el respeto de los militares a la Constitución que dicen defender y respetar, que reza: el presidente de la República dirige la Fuerza Pública y dispone de ella como comandante supremo de las Fuerzas Armadas? Sométanse a esta disposición, subordinen a sus hombres”.