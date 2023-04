Opinómetro: 49% está en desacuerdo sobre solicitudes de renuncia a viceministros

En el más reciente Opinómetro realizado por Datexco Company S.A. para W Radio, los ciudadanos fueron consultados sobre distintos temas de interés nacional como las afirmaciones de la exesposa de Nicolás Petro, la solicitud de reincorporación al general de la Policía, movilizaciones en pro de reformas del Gobierno, la aprobación del presidente Gustavo Petro y el pedido de renuncia que habría hecho el Gobierno a algunos viceministros que hacen parte de los partidos Liberal, Conservador y de la U.

Sobre estas presuntas solicitudes de renuncia, el 49% de la población en está en desacuerdo con ese supuesto pedido del Gobierno, 32% está de acuerdo, 14% no sabe y 4% no responde.

Por otra parte, los ciudadanos encuestados respondieron sobre las afirmaciones de la exesposa de Nicolás Petro en donde menciona que tiene pruebas de todo lo relacionado al caso del hijo del presidente: un 45% dijo que sí le creía, 29% que no le creía, 22% no sabe y 4% no responde.

También, la población respondió a si está de acuerdo con que los generales de la Policía le pidan al ministro de Defensa reincorporar al general William Salamanca: 26% esta de acuerdo, 44% en desacuerdo, 24% no sabe, y 5% no responde.

Finalmente, los colombianos encuestados también se pronunciaron sobre las movilizaciones de la población para que las reformas de la salud, laboral y de pensiones pasen en el Congreso.

46% está de acuerdo con las movilizaciones, 39% en desacuerdo, 12% no sabe y 4% no responde.

Ficha técnica

La información de la encuesta fue recopilada entre el 19 al 21 de abril de 2023, con una muestra de 700 encuestas telefónicas a hombres y mujeres mayores de 18 años en las regiones del alcance del estudio:

Bogotá, D.C. (251), Barranquilla (51), Cartagena (20), Montería (5), Santa Marta (5), Sincelejo (6), Soledad (3), Valledupar (5), Armenia (5), Bello (10), Florencia (2), Ibagué (17), Manizales (9), Medellín (109), Neiva (15), Pereira (11), Bucaramanga (47), Cúcuta (6), Facatativá (3), Floridablanca (3), Soacha (21), Villavicencio (17), Cali (64), Palmira (3), Pasto (6)y Popayán (6).

En cuanto a la precisión de la medición, Datexco reveló que esta contó con un margen de error estándar relativo de estimación del 3,7% para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50% y con un nivel de confianza del 95%.