Programa de Alimentación Escolar aún no arranca en 20 municipios de Córdoba. Foto: prensa Gobernación de Córdoba (referencia).

La Contraloría General de la República prendió las alarmas en Córdoba, donde 20 de 30 municipios se encuentran sin ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

En total, 27 de 30 municipios dependen de la Gobernación de Córdoba, a través de la Secretaría de Educación, pues no están certificados en educación, solo Montería, Lorica y Sahagún tienen esta condición (certificados).

En ese sentido, el secretario de Educación de Córdoba, Leonardo Rivera, sostuvo que “nosotros, por lo general, financiamos el 85% del PAE y cada municipio, mínimo el 15%. Esto parte de un proceso de concertación que se inicia en el mes de octubre; nos sentamos con cada municipio y, con base en el presupuesto que ellos hayan asignado, les estipulamos las instituciones educativas que deben atender, haciendo la claridad que ellos tienen que garantizar todo el calendario escolar”.

“Esa parte que no es totalmente competencia de nosotros, hay muchos municipios que, de pronto, no han iniciado porque se han demorado en el proceso de contratación u otras razones, pero dentro de su autonomía nosotros no podemos incidir en esos procesos”, agregó el funcionario.

En ese sentido, la Contraloría reveló que el PAE inició de manera parcial en siete de los 27 municipios no certificados de Córdoba y coincide con el funcionario Rivera al precisar que “la operación, que depende de la Gobernación, está funcionando en los 27 municipios del departamento. La correspondiente a la contratación y operación por parte de los municipios no certificados, solo se está dando en Chimá, Los Córdobas, Planeta Rica, Puerto Libertador, San Bernardo del Viento, Tierralta Valencia”.

Frente a la situación que afectaría a más de 50.000 estudiantes en Córdoba, el ente de control puntualizó que “la Contraloría realizará especial seguimiento a 6 Entidades Territoriales Certificadas (Chocó, Córdoba, Neiva, Girón, Sincelejo y Vichada), que tienen riesgo de suspensión durante este mes de abril debido a que los procesos contractuales próximamente culminaran y a la fecha no han adjudicado nuevo contrato que permita garantizar la continuidad del servicio”.