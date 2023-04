La intención de Guaidó no era sabotear la Cumbre sobre Venezuela: Roberto Enríquez

Roberto Enríquez, miembro de la delegación opositora venezolana en el proceso de negociación, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la reunión que sostuvieron con el presidente Gustavo Petro y de la Conferencia Internacional sobre Venezuela.

Según Enríquez, “nosotros seguimos en Bogotá para tocar todas las puertas e intentar que se abran todas las ventanas para que haya una posibilidad para que las cosas cambien y se regrese a la democracia”.

En cuanto a la llegada de Juan Guaidó a Colombia, que según Migración fue de manera irregular, comentó que “mis expresiones de solidaridad con Guaidó, me gustaría confirmar algunos datos, pero si los datos que he recibido son ciertos, no creo que haya recibido un trato adecuado”.

Agregando que está seguro de que Guaidó no viajó a Colombia para sabotear la Cumbre “no creo que la intención de Guaidó era sabotear la Cumbre, pero quizá por la misma situación de clandestinidad que estaba no consultó lo suficiente y si hubiera escuchado la opinión de otros aliados quizá hubiera tomado otras decisiones, nunca pondría su situación en el campo del sabotaje”.

Por otra parte, indicó que “estamos expectantes a que de esta Cumbre salga un mensaje contundente que contribuya al regreso de la democracia en Venezuela”.