“Espero que no se destruya la coalición mayoritaria del Gobierno”: Roy Barreras

El presidente del Senado de la República, Roy Barreras, habló en La W sobre la petición del presidente Gustavo Petro de solicitar la renuncia de todos sus ministros, y las consecuencias que esto tendría para las reformas que actualmente están radicadas en el Congreso.

Según Barreras, “las declaraciones del señor presidente obligan a una profunda reflexión. Cualquier gobierno necesita trasmitir estabilidad sobre dos pilares, el pilar de la gobernabilidad y el pilar de la favorabilidad, si esos dos pilares se deterioran y se hacen inestables, eso no es bueno para ninguna sociedad, por eso yo hago un llamado a la calma y a la sensatez”.

Asimismo, comentó que “en el fondo lo que hay es una visión que desconoce un hecho claro. El Congreso no es ajeno al voto mayoritario en las urnas, ese voto nos contiene a nosotros. Yo espero que no se destruya la coalición mayoritaria porque implicaría un escenario de inestabilidad que no le sirve a Colombia”.

De igual manera, Barreras aseguró que “costó mucho trabajo construir una coalición que le dé al país la sensación de estabilidad necesaria (…) gracias a ella aprobamos una reforma tributaria para la equidad con la que el Gobierno cuenta para acabar la brecha social, pero esa gobernabilidad es indispensable para que se haga el cambio”.

Por otra parte, el congresista resaltó que tiene la esperanza de “reanimar unas mayorías que trasmitan al país sensatez, moderación y gobernabilidad porque eso se refleja en la sociedad colombiana”.

Para finalizar, Barreras se refirió a las declaraciones que dio el expresidente Juan Manuel Santos sobre la reforma a la salud, en donde dijo que el sistema de salud colombiano es uno de los mejores del mundo.