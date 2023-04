Me hace feliz que otros tengan éxito con mis canciones: Richard Marx

La música que logra trascender a través de las generaciones, sin duda alguna, es una que se queda en lo más profundo de nuestros recuerdos, por esto traemos a los micrófonos de Contrarreloj al reconocido cantautor estadounidense Richard Noel Marx, más conocido en el mundo artístico como Richard Marx, para hablar sobre lo que ha sido su trayectoria artística.

“Lionel Richie fue quien descubrió mi talento, él es una persona grandiosa y le debo toda mi carrera porque confió en mi desde el minuto uno. Me eligió para corear con él en mis inicios”, comentó.

Asimismo, se refirió a uno de sus grandes éxitos, ‘Right Here Waiting’, lanzado en 1989, dando algunos detalles al respecto.

“Es la canción más fácil que he compuesto, pero si tiene una carga muy personal. En su momento no me gustó, quería que alguien más la cantara, se la ofrecí a Barbra Streisand y no le llamó la atención, después me dijeron mis amigos que debía grabarla, nunca me gustó del todo y ahora es una de las más importantes de mi carrera”, relató.

También contó como ha sido su camino como compositor, pues otros artistas han brillado por temas que él ha escrito, dando su opinión al respecto.

“Por mi no hay problema, yo siempre escribiré mis canciones y puedo darlas, no me arrepiento de eso. A mi me hace feliz que otros tengan grandes éxitos con mis canciones, la idea es escribir un éxito, no importa si acaba siendo mío o de otra persona”, reveló.

Finalmente se refirió a su nuevo álbum, Songwriter, dejando claro que su talento se mantiene vigente a través de los años.

Escuche su tema más conocido aquí: