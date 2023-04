Puestos de salud en zona rural de Ciénaga está en cese de actividades por falta de pago

Los Puestos de Salud de los corregimientos de San Pedro y San Javier en Ciénaga, Magdalena, solo están atendiendo el servicio de urgencias, debido a que al personal médico le adeudan hasta 7 meses de sueldo.

El presidente de la Junta de Acción Comunal de San Pedro, Edwin Gordillo Zapata, puntualizó que los médicos y enfermeras de estos centros asistenciales trabajan “por el amor al arte”, porque desde hace tiempo les adeudan sus salarios y nadie les responde.

“Los muchachos del centro de salud decidieron tomar esta determinación, ya que ha pasado mucho tiempo y nada que se ponen al día con los pagos, no hay insumos para odontología, la ambulancia no está en buen estado, son personas comprometidas y por eso no van a abandonar la urgencia, pero buscan crear presión de alguna manera”, aseguró el presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de San Pedro, Edwin Gordillo.

Asimismo, en el hospital San Cristóbal de Ciénaga también se está viviendo la misma situación con la falta de insumos de odontología. Sumado a esto, los médicos no tienen papelería y a los pacientes les toca comprarla.

“Uno mira que los pacientes llegan a consulta y tienen que buscar para que puedan llevarse su fórmula, porque no hay papelería, en los puestos de salud no hay guantes, se está terminando el gobierno de Caicedo y no hemos visto cómo puede mejorar la salud en el municipio de Ciénaga”, aseguró el líder cívico Wilman Oliveros, quien a su vez expresó que los profesionales de la medicina y otros trabajadores también les adeudan varios meses de sueldo.

Con esta situación los más perjudicados son los usuarios, quienes en ocasiones deben trasladarse hacia otros centros asistenciales para recibir la atención médica requerida.