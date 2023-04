Reconocido entrenador de tenistas, denuncia que su escuela no tendrá lugar para practicar

El entrenador deportivo Edgar Muñoz, uno de los responsables detrás del éxito de tenistas como Camila Osorio y Fabiola Zuluaga, denunció en Contrarreloj que su escuela deportiva de tenis, ubicada en Norte de Santander, estaría a punto de quedarse sin un espacio para entrenar.

“La situación es que llevamos más de 23 años trabajando en unas canchas arrendadas por mi parte para la formación de jugadores de tenis en Cúcuta de donde han salido jugadoras como Camila y Fabiola, a quienes formé dentro de mis conceptos técnicos que he aprendido a través de mi formación deportiva”, manifestó Muñoz.

En ese sentido, señaló que actualmente presentan un problema debido a que el terreno donde estaban practicando fue vendido a una multinacional, por lo que se verán obligados a desalojar en los próximos días.

“Estamos en el aire y en el año tengo aproximadamente un promedio de 80 niños, pero no sabemos qué hacer con ellos. Hay unas canchas públicas abandonadas, pero no tienen energía ni agua, así que estamos tratando de que el alcalde me dé una cita para solucionar este problema que tiene la escuela, porque no queremos desaparecer después de haberle entregado tantos triunfos a la región”, añadió el entrenador deportivo.