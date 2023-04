Se renueva el compromiso de paz entre los ‘Shottas’ y los ‘Espartanos’ en Buenaventura

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz confirmó que los grupos armados que actúan en Buenaventura, es decir Shottas y los Espartanos renovaron el pacto de cese a las agresiones violentas acordado en septiembre del 2022.

“Los compromisos de no matar, no desaparecer, no torturar y evitar confrontaciones armadas con la fuerza pública quedaron reafirmados. Ratificaron también el Pacto por la Vida que implica la no agresion entre los miembros de ambos grupos y la eliminacion de las fronteras invisibles entre barrios, que se habían vuelto a imponer en las últimas semanas en la ciudad e impedian el libre tránsito de los ciudadanos”, dice un comunicado.

También, la oficina reconoció el papel de algunos personas privadas de la libertad en el proceso de retomar los compromisos, “han apoyado la propuesta de la OACP con sus buenos oficios, facilitando así la renovación del compromiso de Espartanos y Shottas. A lo largo del proceso de refrendación de este Pacto por la Vida estuvieron organismos multilaterales y miembros del cuerpo diplomático acreditado en Colombia en calidad de testigos”.

Así mismo, confirman que el mismo presidente Gustavo Petro ha impartido ordenes para acelerar toda la intervención del Gobierno en Buenaventura, “enfrentando con programas institucionales las raices de la profunda desigualdad que historicamente ha sometido a la comunidad bonaverense”.

Finalmente, confirman que se instalaran en las próximas semanas los mecanismos de participación en el proceso de paz urbana.