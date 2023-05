La expropiación, aunque está en la ley, no la aplicaremos: Jhenifer Mojica, MinAgricultura

El periodista Daniel Coronell se refirió, por medio de una columna de opinión, a un ‘articulito’ que hace parte del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro, que afecta directamente a lo anteriormente estipulado en la reforma agraria en cuanto a la restitución, venta, e incluso, “expropiación” de tierras.

Sobre el tema, se llegó a rumorear que la saliente ministra de Agricultura, Cecilia López, tuvo grandes molestias y por esto habría dejado su cargo, por lo que se hace necesario invitar a los micrófonos de La W a la nueva ministra designada de la misma cartera, Jhenifer Mojica, para hablar sobre este articulo y lo que le deparará al país si se implementa la reforma agraria.

“El presidente ha sido reiterativo en que la expropiación es una figura que, aunque existe en la ley, no es uno de los mecanismos que tengamos previstos para proceder en la reforma agraria. El único articulo al que dimos aval fue al que removía obstáculos en la compra voluntaria de tierras, que es lo que se está haciendo con Fedegan y la Agencia Nacional de Tierras”, contó la ministra designada.

Asimismo, se refirió a la entrega de 10 millones de hectáreas que fue lo que el presidente Petro mencionó en un inicio.

“Tenemos una meta de siete millones de hectáreas en proceso de formalización de propiedad para que los campesinos, los indígenas y los negros que tienen tierras, tengan títulos de propiedad definidos; y tenemos otros tres millones de hectáreas que sí pondremos a disposición, obtenidos de actividades como extinción de dominio por actividades ilegales, entre otros mecanismos”, explicó.

Mojica también se refirió a la efectividad de los anteriores gobiernos de los expresidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque frente al tema de restitución de tierras y la implementación de esta parte del acuerdo de paz con las Farc.

“En el gobierno de Santos tenían tanto a lo que prestar atención con los acuerdos que no arrancaron bien el tema, y en el gobierno de Duque se dedicaron a hacer trizas la paz, no hubo cumplimiento en temas de tierras. Lo que nos toca ahora es remontar esa tarea que ellos no hicieron y mejorar las condiciones de los afectados”, aseguró.

Finalmente habló sobre su pretensión de continuar lo planteado por Cecilia López y asimismo analizar cuáles son los obstáculos para lograr los objetivos del Gobierno Nacional, sumando las propuestas que tiene desde el sector de agricultura.

Escuche la entrevista completa en La W: