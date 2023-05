División en otro de los tres grandes sindicatos del país: esta vez en la CGT

En los recientes días son varias las discusiones en las que la Confederación General del Trabajo ha estado inmersa en su papel de sindicato, sin embargo, una de ellas llamó la atención debido a que es una disputa interna que genera confusión sobre quién está al frente de la central obrera.

Hasta hace un par de semanas el presidente en firme era Percy Oyola, sin embargo, luego de unas reuniones y comités internos por parte de algunos afiliados, se dio a conocer que había una nueva presidenta, la cual durante muchos años fue la secretaría general del fallecido Julio Roberto Gómez, se trata de Miriam Triana.

El gran problema es que a la fecha tanto Oyola como Triana se mantienen en que son presidentes en firme y electos.

Al consultar con el primero, calificó como un “golpe de estado” el encuentro donde por algunos afiliados se eligió a Triana como nueva presidenta, asegurando que ese proceso no tiene validez alguna ya que no se cumplieron con los estatutos de la CGT.

Al consultar a Miriam Triana, la misma manifestó a W Radio que no había ningún error y que ella ahora es la nueva presidenta del sindicato y que, aunque Oyola no la reconozca, no significa que su elección no se haya dado de forma correcta.

Se debe tener en cuenta, que la división en el sindicato se venía generando desde la campaña del presidente de la República, Gustavo Petro, agudizándose en las negociaciones del Pliego Estatal, donde los que apoyan a Triana aseguran que no pueden ir a negociar siendo los aliados de los empleadores haciendo referencia a la cercanía que hay con el Ministerio del Trabajo; pese a ello Percy Oyola, es el que ha asistido a todas las reuniones en dicha negociación y es al que por el momento las otras grandes centrales obreras siguen validando como presidente de la CGT.