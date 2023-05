Petroleros insisten en una transición energética gradual junto al sector de hidrocarburos

Durante la instalación de la segunda versión del Gran Foro de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas: Hechos de Sostenibilidad, el presidente del gremio, Francisco Lloreda, reiteró que “la transición energética debe pasar por el desafío de garantizar la estabilidad macroeconómica y fiscal del país, y la calidad de vida de las comunidades”.

Así mismo, el líder gremial resaltó que, aunque es innegable que el país deba hacer una transición energética, esta debe ser gradual y debe ir de la mano del sector de hidrocarburos, agregando que se debe hacer “sin poner en riesgo la calidad de vida que las sociedades, las comunidades y los países han alcanzado, y el desarrollo que tienen previsto a futuro”.

Por otro lado, la ACP pidió que en el proceso de la transición energética se establezcan los procesos claros sobre cómo se va a ir sustituyendo los ingresos y las regalías que deja la producción de petróleo y gas natural a Colombia, recordando que esta industria representa el 40% de las exportaciones del país, el20% de los ingresos fiscales y el 76% de las regalías.

Por su parte, Luis Fernando Mejía, el director de Fedesarrollo, aseguró que realizar una transición energética acelerada, podría traer sobre el país ciertos riesgos expresando que “podría costar más de $160 billones, en valor presente neto.

Es un costo sustancial no para decir que la transición no se debe hacer, pero si no se hace de forma ordenada habría unos costos para el aparato productivo que deberíamos incorporar en estas decisiones. La transición energética hay que hacerla, pero en periodos de largo aliento, pensando en décadas”.

En la instalación del foro que se realiza en Barranquilla, también estuvo presente, la presidenta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Clara Guatame, la cual tras escuchar a los petroleros y el Centro de Investigación Económica y Social, manifestó “estamos frente a una oportunidad de transitar de una matriz energética primaria, hacia una matriz energética diversificada”.

Finalmente, la ANH anunció una inversión de 640 mil millones de pesos en proyectos de transición energética.