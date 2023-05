Estas son las 13 mega obras que siguen inconclusas en Santander

Bucaramanga

La veeduría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga presentó el primer informe del 2023 sobre el estado de las mega obras que se vienen desarrollando en Santander, unas incluso que llevan más de 10 años ejecutándose y aún no están finalizadas. Son 13 proyectos que presentan retrasos, sobre costos y errores de planeación y que podrían convertirse en elefantes blancos.

“Yo quisiera hablar de atrasos, vemos 13 mega obras en donde el grueso de las mismas es el atraso, en muchos casos no hay claridad de lo que va a venir, hay algunas que por fortuna tienen buenas expectativas, pero la gran mayoría con problemas con vigencias futuras que no pueden traerse a este momento y lógicamente una comunidad que si no quedan aisladas quedan con muchos problemas en su conectividad y sobrecostos”, señaló Juan Carlos Rincón, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Estas son las 13 obras:

1. Obras mayores solución vial – Floridablanca Girón: Esta obra tenía un plazo de ejecución de 10 meses, sin embargo han pasado 20, ya se usó el 100% del presupuesto y apenas lleva un avance del 50%

2. Concesión vial de la Mesa de los Santos: A esta obra que lleva 19 años le falta uno por terminar, se le han adicionado casi el 300% del presupuesto con el que había iniciado que eran más de $57 mil millones.

3. Acueducto Regional del Chicamocha: Esta obra tenía un plazo de 18 meses para su ejecución pero van 96 meses y solo se ha avanzado en un 50% y ya se le han adicionado cerca de $8 mil millones. “Los costos de operación y mantenimiento no son sostenibles con tarifas y debe ser subsidiado en mas del 80%”, indican en el informe.

4. Anillo Vial Externo Metropolitano: “Llamamos la atención en la parte de financiación, esos recursos provienen de este año el 10% a cargo del departamento con recursos propios que están asegurados y el 60% de las utilidades que se repartan por parte de la Essa los próximos 7 u 8 años y el otro recurso está sujeto al incremento del ACPM dentro de los próximos 8 años, vemos muy frágiles estos recursos” Mario Torres, uno de los veedores.

5. Variante de San Gil: El plazo inicial de esta obra terminó en enero de este año y se adicionó hasta diciembre de 2023, presenta un retraso del 46% y es una de las mega obras que más preocupa a los veedores.

6. Mejoramiento y pavimentación de la vía Duitama - Charalá - San Gil: “El Departamento de Santander no ha hecho entrega del tramo vial San Gil – Charalá, por lo tanto el Contratista MINCIVIL S.A:, no ha podido intervenir los tramos crítico”, se indica en el informe.

7. Construcción, mejoramiento y mantenimiento del corredor Barichara - Zapatoca: “El proyecto incluye la construcción de una Variante entre el K0+650 y el K8+600, modificando el punto de empalme del corredor vial con la carretera a Guane”, señalan en el informe.

8. Doble calzada B/manga-Barranca (Ruta del Cacao)

9. Troncal del Magdalena Medio

10. Pavimentación vía Curos – Málaga (cumplimiento fallo del Tribunal)

11. - Concesión Autovía Bucaramanga – Pamplona: Según el presidente de la CCB esta es una de las obras que más preocupa ya “que está en un avance del 11% y que hayan pasado varios años, vamos prácticamente a un lustro y realmente no se vean posibilidades allí”.

12. Mejoramiento Troncal Central del Norte: Esta obra presenta un atraso de 2% y en algunas zonas hay inestabilidad geológica y en un futuro requeriría nuevas inversiones.

13. Mejoramiento Transversal del Carare: “Cumple con la programación, pero requiere prorroga. Se estima pavimentar lo que falta de Cimitarra a Landázuri, el P.N. Landázuri y el mantenimiento de Landázuri a Barbosa”, finalizan en el informe.

Este informe será entregado a los entes de control para que se puedan iniciar las respectivas investigaciones.