“He tomado la decisión de que mi familia salga del país”: fiscal Francisco Barbosa

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, dio una rueda de prensa en la que se refirió al cruce de mensajes que tuvo con el presidente de la República, Gustavo Petro, y en la que expresó molestia por las declaraciones del mandatario, quien aseguró era su jefe.

De esta manera, Barbosa se mostró preocupado por “la falta de conocimiento constitucional” de Petro.

“Qué curioso que ahora Petro invoque preocupaciones de hechos ocurridos en 2008 y 2010, para decir que la Fiscalía es un lugar que permite la ejecución de homicidios, poniendo en entredicho mi nombre, el de la vicefiscal y el de los funcionarios”, afirmó.

“No se equivoque conmigo, no tengo rabo de paja. Sus contradictores lo han tenido y ha salido bien en esas discusiones. Hoy hay un fiscal decente en Colombia, no he cometido ningún delito, nadie me ha indultado, mi familia no ha pertenecido a organizaciones criminales”, agregó.

Igualmente, aclaró que seguirá en su cargo, descartando los rumores de una posible salida de la dirección de la Fiscalía.

“Seguiré cumpliendo mi función constitucional en Colombia hasta el día que termine mi función, porque los fiscales, los magistrados, los presidentes de altas cortes somos finitos en término de nuestra función. A mí me eligió la Corte Suprema de Justicia, por ende, ellos son parte de la Rama Judicial”, mencionó.

Asimismo, reafirmó la “autonomía e independencia de la Fiscalía”, señalando que desde el ente acusador seguirán haciendo seguimiento a las denuncias que presentó el presidente y a las de “millones de colombianos que han visto el trabajo de la Fiscalía”.

Además, le envió un claro mensaje al presidente Petro: “no voy a dejar que ponga una mano encima de mi dignidad, si hacemos un debate de decencia estoy seguro que no pierdo contra él”.

Por otro lado, el fiscal general de la Nación reveló que tomó la determinación de que su familia salga del país a propósito de la confrontación que tuvo con el mandatario de los colombianos.