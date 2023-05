“Es importante que el niño se sienta respaldado”: psicóloga sobre bullying en jóvenes

Recientemente tuvo lugar el día mundial contra el acoso escolar, y por eso en W Fin De Semana se dialogó con Sandra Mora, quien es psicóloga y explicó cómo se debería manejar este tema con los menores.

Mora explicó que “muchas veces los niños no lo manifiestan y no lo comunican”, cuando sufren bullying.

Además, que “hay que tener en cuenta las conductas diferenciales que nos generen esas alarmas, por ejemplo, cuando el niño ya no hace las actividades que le gustaban hacer, cuando no quiere relacionarse, cuando no sale a jugar con los amigos que solía jugar”, dijo.

Así mismo, que lo importante es crear estrategias que resuelvan “cómo fomento la autoestima en mi hijo, cómo le fomento la confianza y la seguridad”.

Y que, de la misma manera, “si él (el menor) se siente así, se deben enseñar estrategias para que él mismo sea el defensor y sea quien no permita que esa agreción siga permeando en su interacción”.

Explicó que “es importante que el niño se sienta respaldado , decir: ‘si te siguen molestando cuéntame, habla con los profesores, nosotros te creemos, te vamos a ayudar’, que el niño no se sienta solo”

Finalmente, contó que “quienes acosan les cuesta regular sus emociones y lo más común que hemos encontrado es que son personas expuestas a la agresión desde su casa y su entorno”.