Ciudadanos se niegan a la reactivación del cobro en el peaje de Turbaco

El pasado 17 de mayo se venció una prorroga que fue solicitada tres meses atrás, para evaluar y concertar decisiones apropiadas frente al peaje de Turbaco, ubicado sobre la Troncal de Occidente, al norte de Bolívar. Esta prorroga exceptuaba del cobro a los vehículos de categorías I y II, que diariamente transitaban por esta vía.

Desde este 18 de mayo, a medianoche, el cobro se reactivó para estas categorías ya exceptuadas, lo que ha desatado una serie de protestas alrededor de esta infraestructura ubicada sobre la vía que conduce a Turbaco.

Distintas reacciones ha emanado esta decisión de la ANI, de reactivar los cobros, tanto que el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, y la alcaldesa de Turbaco, Claudia Espinosa, se pronunciaron por medio de un comunicado conjunto.

“Respetamos el desarrollo de obras de tercera y cuarta generación que han sido contratadas. Sin embargo, entendemos que las proyecciones financieras y sus escenarios pueden ser evaluados con el tiempo y los rendimientos esperados en beneficio de la comunidad”, indicó el comunicado.

Añadieron además que, “la existencia del peaje en medio del municipio de Turbaco, el cual consideramos está mal ubicado y carece de sentido social, dividiendo su flujo circulatorio, su integración, su núcleo comercial y de desarrollo”.

Aseguraron los mandatarios que, esta situación no ha sido analizada adecuadamente en relación con quienes se trasladan diariamente de manera recurrente y con frecuencia múltiple en la zona conurbada de este municipio, o para aquellos que migran por este corredor vial hacia su lugar de trabajo o entorno socioeconómico en la ciudad de Cartagena.

A propósito de esta situación, el comité ‘no más peajes’ insistirá en las protestas hasta que se plantee un pronunciamiento del ministro de Transporte, William Camargo, quien estuvo en Cartagena durante la mañana de este sábado y no se refirió al respeto de los peajes.

“Sabemos y somos conscientes de que hay un acto administrativo que se venció anoche a las cero horas del 17 de mayo, pero no hay una orden del Ministerio que dé reapertura del peaje. (…) Nosotros no somos comité de aplausos, somos parte del cambio. Estamos en la calle y seguiremos en las calles, pero a favor del pueblo”, puntualizó Ángel Barreto del Comité No Más Peajes.