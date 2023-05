Es infundado y sin evidencias: Francisco Santos responde a acusaciones de Mancuso

Luego de que el exjefe de las Autodefensas, Salvatore Mancuso, reafirmará ante la JEP que, según su versión, el exvicepresidente Francisco Santos le pidió a él, así como a Carlos Castaño la formación del Bloque Capital de las Autodefensas en Bogotá, el exfuncionario rechazó tales acusaciones.

En la respuesta que entregó a La W sobre tales hechos, afirmó que se trata de un nuevo infundio de Salvatore Mancuso que ya ha sido difundido antes en Justicia y Paz sin evidencias, por lo cual restó credibilidad a esas acusaciones y enfatizó en que no hay pruebas.

“Durante más de 18 años ese infundio ha sido investigado una y otra vez por infinidad de instancias judiciales sin que haya una sola prueba de su veracidad, y no puede haberla porque nunca sucedió” dijo a W Radio.

De hecho, expresó que esas afirmaciones aparecen casualmente ahora en medio del calendario electoral, y vienen de un personaje como Mancuso, que, según Santos, está lleno de contradicciones.

“No soy una persona que rehúya cualquier tipo de debate, pero contrastarme con un personaje como Mancuso no me interesa porque controvertir con él es darle validez a través de mi voz y eso no lo voy a hacer” afirmó.

Adicionalmente dijo que los expedientes judiciales sobre el tema están en las diferentes instancias por si “alguien” quiere consultarlos.